Эрдоган: Россия, Турция и Азербайджан станут гарантами мира в Карабахе
- Reuters
«Мы внесли большой вклад в устранение несправедливости, которая продолжалась в Карабахе 30 лет», — цитирует РИА Новости Эрдогана.
Он отметил, что в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным обсудил шаги, которые будут предприняты для решения проблемы в Карабахе.
«Турция, Россия и Азербайджан станут гарантами мира в регионе», — сказал Эрдоган.
Ранее Министерство обороны Турции сообщило, что турецкие военные будут работать в совместном с Россией мониторинговом центре по Нагорному Карабаху в течение одного года.