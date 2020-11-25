Эрдоган: Россия, Турция и Азербайджан станут гарантами мира в Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе.

«Мы внесли большой вклад в устранение несправедливости, которая продолжалась в Карабахе 30 лет», — цитирует РИА Новости Эрдогана.

Он отметил, что в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным обсудил шаги, которые будут предприняты для решения проблемы в Карабахе.

«Турция, Россия и Азербайджан станут гарантами мира в регионе», — сказал Эрдоган.

Ранее Министерство обороны Турции сообщило, что турецкие военные будут работать в совместном с Россией мониторинговом центре по Нагорному Карабаху в течение одного года.