Эрдоган: Россия, Турция и Азербайджан станут гарантами мира в Карабахе

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе.
Эрдоган: Россия, Турция и Азербайджан станут гарантами мира в Карабахе
  • Reuters

«Мы внесли большой вклад в устранение несправедливости, которая продолжалась в Карабахе 30 лет», — цитирует РИА Новости Эрдогана.

Он отметил, что в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным обсудил шаги, которые будут предприняты для решения проблемы в Карабахе.

«Турция, Россия и Азербайджан станут гарантами мира в регионе», — сказал Эрдоган.

Ранее Министерство обороны Турции сообщило, что турецкие военные будут работать в совместном с Россией мониторинговом центре по Нагорному Карабаху в течение одного года.

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