В Армении отметили усилия России по стабилизации в Карабахе
- РИА Новости
«Он уделил особое внимание усилиям России, направленным на стабилизацию военно-политической ситуации в регионе», — цитирует ТАСС пресс-службу Минобороны Армении.
Арутюнян подчеркнул эффективность российской миротворческой миссии.
Он также отметил важность обмена телами погибших военных, пленных и пропавших без вести.
Ранее Россия и Турция достигли соглашения по созданию совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.