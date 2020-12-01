В Армении отметили усилия России по стабилизации в Карабахе

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Армения считает важными усилия России по стабилизации военно-политической ситуации в Нагорном Карабахе, заявил глава армянского Министерства обороны Вагаршак Арутюнян.
В Армении отметили усилия России по стабилизации в Карабахе
  • РИА Новости

«Он уделил особое внимание усилиям России, направленным на стабилизацию военно-политической ситуации в регионе», — цитирует ТАСС пресс-службу Минобороны Армении.

Арутюнян подчеркнул эффективность российской миротворческой миссии.

Он также отметил важность обмена телами погибших военных, пленных и пропавших без вести.

Ранее Россия и Турция достигли соглашения по созданию совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

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