Россия и Турция достигли соглашения по центру мониторинга в Карабахе

Россия и Турция достигли соглашения по созданию совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе,.

«В соответствии с меморандумом, подписанным 11 ноября, между Министерством обороны России и Министерством национальной обороны Турецкой Республики достигнуто соглашение по порядку развёртывания и функционирования совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий», — приводит РИА Новости слова официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

Он отметил, что центр будет размещён на территории Азербайджана.

Конашенков добавил, что число российского и турецкого персонала в организационной структуре будет равнозначным.

Ранее турецкое Министерство национальной обороны сообщило, что Турция и Россия заключили соглашение о создании совместного центра мониторинга режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.