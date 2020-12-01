Россия и Турция достигли соглашения по центру мониторинга в Карабахе

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Россия и Турция достигли соглашения по созданию совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе,.
Россия и Турция достигли соглашения по центру мониторинга в Карабахе
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«В соответствии с меморандумом, подписанным 11 ноября, между Министерством обороны России и Министерством национальной обороны Турецкой Республики достигнуто соглашение по порядку развёртывания и функционирования совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий», — приводит РИА Новости слова официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

Он отметил, что центр будет размещён на территории Азербайджана.

Конашенков добавил, что число российского и турецкого персонала в организационной структуре будет равнозначным.

Ранее турецкое Министерство национальной обороны сообщило, что Турция и Россия заключили соглашение о создании совместного центра мониторинга режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

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