Восстановление связи и возвращение беженцев: что известно о ситуации в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана заявило о гибели в ходе недавнего обострения конфликта в Нагорном Карабахе 2783 своих военнослужащих. Более 1200 военных находятся в медучреждениях, свыше 100 солдат считаются пропавшими без вести. Тем временем в Карабахе продолжается работа российских миротворцев. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что российские военнослужащие помогли восстановить связь в регионе. Минобороны РФ сообщает, что при содействии миротворцев домой вернулись уже более 28 тыс. жителей Карабаха.

Министерство обороны Азербайджана сообщило о 2783 военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября.

«Личность 103 военнослужащих устанавливается путём анализа ДНК. Свыше 100 военнослужащих считаются пропавшими без вести. Предпринимаются меры для установления их местонахождения и передачи семьям. В настоящее время 1245 военнослужащих получают лечение в медицинских учреждениях страны», — говорится в релизе ведомства.

Также стало известно, что президент республики Ильхам Алиев в знак солидарности с Турцией перенёс с 10 на 8 ноября празднование дня победы по случаю событий в Карабахе. Смена даты праздника, учреждённого накануне, связана с тем, что 10 ноября в Турецкой Республике отмечается день памяти её основателя Мустафы Кемаля Ататюрка.

Кроме того, пресс-служба президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила, что турецкий лидер совершит визит в Азербайджан 9—10 декабря.

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Турецкая сторона также заявила, что соглашение по Нагорному Карабаху способно положительно отразиться на отношениях Анкары и Еревана. Об этом высказался глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе выступления на 27-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Дипломат отметил, что соглашение между Азербайджаном, Арменией и Россией представляет «реальную возможность для установления мира после трёх десятилетий».

«Оно однозначно окажет позитивное влияние на региональную стабильность, а также на азербайджано-армянские и турецко-армянские отношения», — цитирует Чавушоглу ТАСС.

Вместе с тем армянская сторона заявила, что нагорнокарабахский конфликт может быть урегулирован только в случае признания международным сообществом права на самоопределение жителей Карабаха. Об этом заявил глава МИД Армении Ара Айвазян, назначенный на этот пост 18 ноября.

«Во время войны международное сообщество укрепило и углубило то восприятие, на котором мы настаивали на протяжении 26 лет. Это вопрос свободных и достойных людей, живущих на своей исторической родине», — полагает армянский дипломат.

В Армении также сообщили, о начале демаркационных работ на армяно-азербайджанской границе.

«Карвачарский (Кельбаджарский) район перешел к Азербайджану, в результате вместо прежней границы Армении с Арцахом (самоназвание Нагорного Карабаха. — RT) образовалась граница между Арменией и Азербайджаном. Перед полноценной и точной демаркацией этого участка были временно установлены ворота, чтобы остановить движение в Карвачар и в обратном направлении. Сегодня при участии представителей ВС Армении, России и Азербайджана начались демаркационные работы с использованием специальных средств», — заявили в Минобороны страны.

Работа российских миротворцев

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что российские миротворцы помогли восстановить связь в Карабахе.

«В результате ежедневных работ почти в 24-часовом режиме в Арцахе наконец восстановлена связь. Работы были проведены при непосредственном содействии российских миротворцев», — написал в Facebook пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян.

Кроме того, он рассказал, что с начала 2021 года на рынке услуг связи в Карабахе ожидается появление операторов из Армении, которые планируют предоставлять безроуминговые услуги одинакового качества и по одинаковой цене.

Напомним, что 10 ноября начало действовать соглашение премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента России Владимира Путина о прекращении огня в зоне конфликта в Карабахе.

AFP

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Документ предписывает прекращение боевых действий, остановку сторон конфликта на занятых позициях и обмен пленными. Соглашение также предусматривает отправку российских миротворцев на линию соприкосновения. Ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе должна проводиться не реже двух раз в год.

Согласно последним данным, при содействии российских миротворцев за сутки домой вернулись 1479 жителей Карабаха. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В Нагорный Карабах с территории Армении возвращаются мирные жители. За сутки в места прежнего проживания вернулись еще 1479 человек. За время проведения миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение уже более 28 тыс. беженцев», — уточнил он.

Кроме того, миротворцы продолжают освобождать районы Нагорного Карабаха от взрывоопасных предметов. За сутки очищено более шести гектаров территории, свыше двух километров дорог, уничтожено 18 взрывоопасных предметов.