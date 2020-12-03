В Минобороны России рассказали о работах по разминированию Степанакерта

Около 100 взрывоопасных предметов обезвредили за сутки российские миротворцы в Степанакерте в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Российские миротворцы провели очистку от взрывоопасных предметов южной окраины города Степанакерта. В ходе разминирования сапёрами за один день было обнаружено и обезврежено около 100 взрывоопасных предметов», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что найденные предметы вывозят и уничтожают на специально оборудованном полигоне.

Ранее в российском Минобороны сообщили о ходе разминирования в зонах ответственности миротворческих сил возле населённых пунктов Нагорного Карабаха.