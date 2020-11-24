Минобороны России сообщило о ходе разминирования в Карабахе

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Российские военные проводят разминирование в зонах ответственности миротворческих сил возле населённых пунктов Нагорного Карабаха.
Минобороны России сообщило о ходе разминирования в Карабахе
  • © REUTERS/Stringer

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России.

По данным министерства, инженерные подразделения России задействованы в инженерной разведке и разминировании на маршрутах между миротворческими наблюдательными постами и дорог общего пользования.

Также они проводят разминирование местности и объектов социальной инфраструктуры возле населённых пунктов.

Обнаруженные боеприпасы и взрывоопасные предметы подрывают на полигоне. При этом боеприпасы, которые невозможно эвакуировать на полигон, уничтожают на месте. 

«Одним из этапов работ по обследованию местности на наличие взрывоопасных предметов является исследование позиций, на которых будут построены стационарные посты для несения службы российскими миротворцами», — заявили в Минобороны.

Ранее российские сапёры начали гуманитарное разминирование в Карабахе.

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