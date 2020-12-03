Алиев изменил дату учреждённого в Азербайджане Дня Победы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев перенёс с 10 ноября на 8 ноября учреждённый ранее День Победы, приуроченный к событиям в Нагорном Карабахе. Об этом заявили в администрации азербайджанского лидера.

Там напомнили, что по распоряжению Алиева от 2 декабря в стране был учреждён День Победы, который было решено ежегодно отмечать 10 ноября.

Как сообщается, 10 ноября в Турции отмечается День памяти Мустафы Кемаля Ататюрка (основателя Турецкой Республики), в связи с чем Алиев «принял решение об изменении даты Дня Победы».

Теперь он будет отмечаться ежегодно 8 ноября, уточнили в администрации.

Накануне Алиев своим распоряжением учредил в Азербайджане в связи с завершением войны в Карабахе День Победы и постановил, что он будет отмечаться ежегодно 10 ноября.

В ночь на 10 ноября Азербайджан, Россия и Армения подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.

В регион были направлены российские миротворцы.