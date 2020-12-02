В Азербайджане учредили День Победы 10 ноября

В Азербайджане в связи с завершением войны в Нагорном Карабахе учреждён День Победы, который будет отмечаться ежегодно 10 ноября. Об этом говорится в распоряжении президента Ильхама Алиева, опубликованном его пресс-службой.

«Чтобы увековечить эту беспрецедентную победу, которая стала праздником силы нашего народа и нашей национальной гордости и имеет исключительное значение для престижа и будущего развития нашего государства: ежегодно торжественно отмечать 10 ноября как День Победы в Азербайджанской Республике», — говорится в документе.

Ранее Алиев заявлял, что конфликт в Карабахе «остался позади».

Как отмечали в Кремле, прекращение войны является победой Армении и Азербайджана.

В ночь на 10 ноября Алиев, российский лидер Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.

В регион были направлены российские миротворцы.