В Азербайджане учредили День Победы 10 ноября

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В Азербайджане в связи с завершением войны в Нагорном Карабахе учреждён День Победы, который будет отмечаться ежегодно 10 ноября. Об этом говорится в распоряжении президента Ильхама Алиева, опубликованном его пресс-службой.
В Азербайджане учредили День Победы 10 ноября
  • © Arne Dedert/dpa
  • globallookpress.com

«Чтобы увековечить эту беспрецедентную победу, которая стала праздником силы нашего народа и нашей национальной гордости и имеет исключительное значение для престижа и будущего развития нашего государства: ежегодно торжественно отмечать 10 ноября как День Победы в Азербайджанской Республике», — говорится в документе.

Ранее Алиев заявлял, что конфликт в Карабахе «остался позади».

Как отмечали в Кремле, прекращение войны является победой Армении и Азербайджана.

В ночь на 10 ноября Алиев, российский лидер Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.

В регион были направлены российские миротворцы. 

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