Алиев заявил, что конфликт в Карабахе «остался позади»

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Азербайджанский президент Ильхам Алиев в ходе своего обращения к народу заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе «остался позади».
Алиев заявил, что конфликт в Карабахе «остался позади»
  • Reuters

«Итак, армяно-азербайджанский, нагорнокарабахский конфликт остаётся позади, это отмечают и международные эксперты. Азербайджан, добившись блестящей победы на поле боя, добился своего и на политической арене», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что трёхстороннее заявление по Карабаху полностью отвечает интересам Баку.

Также Алиев заявил, что Азербайджан готов к нормальным отношениям с Арменией, если к власти в республике придут «здоровые силы».

В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали заявление о прекращении огня в Карабахе. В регион были направлены российские миротворцы.

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