Российские миротворцы сопроводили военных ВС Азербайджана в Карабахе
- © Илья Питалёв/РИА Новости
«19 ноября патрули российских миротворческих сил обеспечили безопасное передвижение из населённого пункта Шуша на территорию Физулинского района Республики Азербайджан пяти автомобилей с военнослужащими Вооружённых сил Азербайджана», — приводит РИА Новости его слова на брифинге.
Ранее заместитель командующего миротворческим контингентом ВС России в Карабахе полковник Алексей Полюхович заявил, что режим прекращения огня в регионе соблюдается полностью.
В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.
В регион были направлены самолёты с миротворцами из России.