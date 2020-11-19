Российские миротворцы сопроводили военных ВС Азербайджана в Карабахе

Российские миротворцы сопроводили пять автомобилей с военными Вооружённых сил Азербайджана из Шуши в Физулинский район в Карабахе. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«19 ноября патрули российских миротворческих сил обеспечили безопасное передвижение из населённого пункта Шуша на территорию Физулинского района Республики Азербайджан пяти автомобилей с военнослужащими Вооружённых сил Азербайджана», — приводит РИА Новости его слова на брифинге.

Ранее заместитель командующего миротворческим контингентом ВС России в Карабахе полковник Алексей Полюхович заявил, что режим прекращения огня в регионе соблюдается полностью.

В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.

В регион были направлены самолёты с миротворцами из России.