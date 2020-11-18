Лавров обсудил Нагорный Карабах с сопредседателями Минской группы
- Reuters
«В ходе консультаций обсуждалась ситуация, складывающаяся в Нагорном Карабахе и вокруг него после заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации о полном прекращении огня и всех военных действий от 9 ноября», — сообщили в российском МИД.
Также стороны рассмотрели вопросы координации дальнейших посреднических усилий трёх стран.
Ранее замглавы российского МИД Андрей Руденко сообщил, что вопрос об увеличении численности контингента российских миротворцев в Нагорном Карабахе в настоящее время не стоит.