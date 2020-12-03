Глава МО Азербайджана встретился с командующим России в Карабахе

Глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов обсудил с командующим российскими миротворцами генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым реализацию трёхстороннего соглашения по Нагорному Карабаху.

«На встрече обсуждались вопросы реализации положений совместного заявления президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении», — сообщили в пресс-службе азербайджанского оборонного ведомства.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым выполнение договорённостей по Карабаху.

Президент России Владимир Путин отметил, что трёхстороннее заявление по Карабаху последовательно реализуется.

В ночь на 10 ноября Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.