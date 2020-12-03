Глава МО Азербайджана встретился с командующим России в Карабахе

Короткая ссылка
Глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов обсудил с командующим российскими миротворцами генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым реализацию трёхстороннего соглашения по Нагорному Карабаху.
Глава МО Азербайджана встретился с командующим России в Карабахе
  • РИА Новости

«На встрече обсуждались вопросы реализации положений совместного заявления президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении», — сообщили в пресс-службе азербайджанского оборонного ведомства.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым выполнение договорённостей по Карабаху.

Президент России Владимир Путин отметил, что трёхстороннее заявление по Карабаху последовательно реализуется.

В ночь на 10 ноября Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить