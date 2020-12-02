Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана договорённости по Карабаху

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым выполнение договорённостей по Нагорному Карабаху, сообщает пресс-служба российского МИД.

«Стороны обсудили ход выполнения положений заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября сего года, а также отдельные вопросы региональной и международной повестки дня», — говорится в комментарии ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ отметил, что трёхстороннее заявление по Карабаху последовательно реализуется, на линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора размещены российские миротворцы.

Как подчеркнул глава государства, потребовались активные посреднические усилия Москвы для того, чтобы остановить кровопролитие, добиться полного прекращения огня и начать процесс стабилизации.

В ночь на 10 ноября Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.