Герасимов заявил о предотвращении гуманитарной катастрофы в Карабахе
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Об этом он сказал во время брифинга для иностранных атташе.
«Для предотвращения гуманитарной катастрофы и защиты местного населения в соответствии с трёхсторонними договорённостями в зоне конфликта оперативно был развернут российский миротворческий контингент из состава 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа», — цитирует Герасимова РИА Новости.
Он отметил, что подразделения российских миротворцев к настоящему времени полностью контролируют Лачинский коридор и территорию Нагорного Карабаха.
По его словам, миротворцы обеспечивают реализацию договорённостей о прекращении огня и боевых действий на 23 наблюдательных постах.
Ранее глава МЧС России назвал основную задачу гуманитарной операции в Карабахе.