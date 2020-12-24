Герасимов заявил о предотвращении гуманитарной катастрофы в Карабахе

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов заявил, что российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе был развёрнут для предотвращения гуманитарной катастрофы и защиты местного населения.

Об этом он сказал во время брифинга для иностранных атташе.

«Для предотвращения гуманитарной катастрофы и защиты местного населения в соответствии с трёхсторонними договорённостями в зоне конфликта оперативно был развернут российский миротворческий контингент из состава 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа», — цитирует Герасимова РИА Новости.

Он отметил, что подразделения российских миротворцев к настоящему времени полностью контролируют Лачинский коридор и территорию Нагорного Карабаха.

По его словам, миротворцы обеспечивают реализацию договорённостей о прекращении огня и боевых действий на 23 наблюдательных постах.

Ранее глава МЧС России назвал основную задачу гуманитарной операции в Карабахе.