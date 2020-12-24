Глава МЧС назвал основную задачу гуманитарной операции в Карабахе

Основная задача гуманитарной операции в Нагорном Карабахе — скорейшее восстановление мирной жизни. Об этом сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев в ходе рабочих визитов в Азербайджан и Армению.

Отмечается, что глава МЧС России в Азербайджане встретился с президентом Ильхамом Алиевым и министром МЧС Кямаладдином Гейдаровым, а в Армении — с премьер-министром Николом Пашиняном и министром МЧС Андраником Пилояном.

Стороны поблагодарили друг друга за оказываемую помощь в работе Международного центра гуманитарного реагирования и выразили уверенность в дальнейшем сотрудничестве.

«Основная задача проводимой гуманитарной операции — скорейшее восстановление мирной жизни в регионе. Для нас очень важно наличие актуальной и достоверной информации о реальных потребностях Нагорного Карабаха в целях минимизации возможных негативных последствий для населения», — цитирует РИА Новости Зиничева.

Он уточнил, что к настоящему моменту в Нагорный Карабах автомобильным транспортом доставлено около 300 тонн гуманитарных грузов, а также переброшен отряд гуманитарного разминирования МЧС России.

Ранее МЧС России направило в Нагорный Карабах по железной дороге около 1200 тонн гуманитарной помощи.