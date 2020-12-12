МЧС направит в Карабах по железной дороге около 1200 тонн гумпомощи

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МЧС России направит в Нагорный Карабах по железной дороге около 1200 т гуманитарной помощи, сообщили в пресс-службе ведомства.
МЧС направит в Карабах по железной дороге около 1200 тонн гумпомощи
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

«В период с 11 по 14 декабря МЧС России направит в Нагорный Карабах 54 вагона с гуманитарной помощью гражданскому населению. Отправка будет осуществлена из восьми городов России. Всего около 1200 т», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в составе груза — стройматериалы, электростанции, пожарные автоцистерны и бытовые принадлежности.

Ранее сообщалось, что спасатели из России взяли на контроль процесс восстановления 200 домов в Нагорном Карабахе, 28 уже восстановлены.

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