МЧС направит в Карабах по железной дороге около 1200 тонн гумпомощи

МЧС России направит в Нагорный Карабах по железной дороге около 1200 т гуманитарной помощи, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В период с 11 по 14 декабря МЧС России направит в Нагорный Карабах 54 вагона с гуманитарной помощью гражданскому населению. Отправка будет осуществлена из восьми городов России. Всего около 1200 т», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в составе груза — стройматериалы, электростанции, пожарные автоцистерны и бытовые принадлежности.

Ранее сообщалось, что спасатели из России взяли на контроль процесс восстановления 200 домов в Нагорном Карабахе, 28 уже восстановлены.