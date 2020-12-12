Почти 30 домов в Карабахе из 200 находящихся на контроле МЧС России восстановлены
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«Всего на контроле у представителей МЧС России находятся около 200 объектов жилья, 28 из которых уже восстановлены», — говорится в сообщении.
Отмечается, что одновременно с этим специалисты МЧС проводят разминирование территорий.
10 декабря российские миротворцы разминировали за сутки ещё около 5 га на южной окраине Степанакерта в Нагорном Карабахе, сообщает Минобороны России.