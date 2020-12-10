Миротворцы России провели разминирование на южной окраине Степанакерта

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Российские миротворцы разминировали за сутки ещё около пяти гектаров на южной окраине Степанакерта в Нагорном Карабахе, сообщат Минобороны России.
Миротворцы России провели разминирование на южной окраине Степанакерта
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

«За сутки очищено около пяти гектаров территории, 500 метров дорог и 24 здания, обнаружено и уничтожено шесть неразорвавшихся боеприпасов», — приводит сообщение РИА Новости.

Всего в Нагорном Карабахе разминировано более 70 га территории, более 23 км дорог, 157 домов и социальных объектов, а также обезврежено свыше 4,5 тыс. взрывоопасных предметов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Южный Кавказ постепенно становится регионом стабильности, а не противоречий.

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