Миротворцы России провели разминирование на южной окраине Степанакерта

Российские миротворцы разминировали за сутки ещё около пяти гектаров на южной окраине Степанакерта в Нагорном Карабахе, сообщат Минобороны России.

«За сутки очищено около пяти гектаров территории, 500 метров дорог и 24 здания, обнаружено и уничтожено шесть неразорвавшихся боеприпасов», — приводит сообщение РИА Новости.

Всего в Нагорном Карабахе разминировано более 70 га территории, более 23 км дорог, 157 домов и социальных объектов, а также обезврежено свыше 4,5 тыс. взрывоопасных предметов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Южный Кавказ постепенно становится регионом стабильности, а не противоречий.