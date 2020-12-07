Лавров отметил начало превращения Южного Кавказа в регион стабильности

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Южный Кавказ постепенно становится регионом стабильности, а не противоречий, отметил глава МИД России Сергей Лавров перед началом переговоров в Москве с армянским коллегой Арой Айвазяном.
Лавров отметил начало превращения Южного Кавказа в регион стабильности
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

«Мы только-только находимся на выходе из горячей фазы конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Хотел бы отметить важное значение, которое сегодня уже все вынуждены признать, того совместного заявления, которое подписано премьер-министром Армении, президентом Азербайджана и президентом России 9 ноября», — цитирует его РИА Новости.

Лавров подчеркнул, что трёхстороннее соглашение о прекращении огня в Карабахе позволило вернуться в свои дома беженцам и обеспечило возможность решения экономических, гуманитарных и транспортных проблем региона.

«Тем самым мы можем реально создать условия для превращения Южного Кавказа из региона противоречий в регион стабильности и процветания в интересах всех живущих там народов. Мы будем всячески содействовать продвижению в этом направлении», — добавил глава МИД России.

Ранее сообщалось, что более 33 тыс. беженцев вернулись в Нагорный Карабах при содействии российских миротворцев.

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