В Нагорный Карабах вернулись уже более 33 тысяч беженцев
- © РИА Новости / Максим Блинов
«В Нагорный Карабах с территории Армении возвращаются мирные жители. За время проведения миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение уже 33 235 беженцев», — приводит Интерфакс сообщение.
Уточняется, что за прошедшие сутки «в места прежнего проживания вернулись ещё 1318 человек».
Ранее в Минобороны сообщили, что в Степанакерте российские медики из медицинского отряда специального назначения начали оказывать помощь местному населению.