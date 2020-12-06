В Нагорный Карабах вернулись уже более 33 тысяч беженцев

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Более 33 тыс. беженцев вернулись в Нагорный Карабах при содействии российских миротворцев, сообщили в Минобороны России.
В Нагорный Карабах вернулись уже более 33 тысяч беженцев
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«В Нагорный Карабах с территории Армении возвращаются мирные жители. За время проведения миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение уже 33 235 беженцев», — приводит Интерфакс сообщение.

Уточняется, что за прошедшие сутки «в места прежнего проживания вернулись ещё 1318 человек».

Ранее в Минобороны сообщили, что в Степанакерте российские медики из медицинского отряда специального назначения начали оказывать помощь местному населению

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