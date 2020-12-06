Российские военные медики начали приём пациентов в Степанакерте
- РИА Новости
«Медицинский отряд специального назначения (МОСН) Восточного военного округа оказывает помощь местному населению в столице Нагорного Карабаха — городе Степанакерт», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что «в течение дня российские военные медики приняли около 40 местных жителей».
В Минобороны рассказали, что «консультирование, осмотр и квалифицированная медицинская помощь оказывались терапевтами, хирургами и другими профильными специалистами».
В ведомстве добавили, что «накануне началось развёртывание второго военного госпиталя в населённом пункте Мардакерт».
Ранее в российском Минобороны сообщили, что более 1,3 тыс. беженцев за субботу, 5 декабря, вернулись в свои дома в Степанакерте.