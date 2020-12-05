Более 1,3 тысячи беженцев вернулись в Степанакерт 5 декабря

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Более 1,3 тыс. беженцев за субботу, 5 декабря, вернулись в свои дома в Степанакерте, сообщает российское Минобороны.
Более 1,3 тысячи беженцев вернулись в Степанакерт 5 декабря
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлены 1318 человек», — цитирует РИА Новости сообщение военного ведомства.

Отмечается, что автобусы с беженцами были сопровождены российскими миротворцами.

В общей сложности в Нагорный Карабах в места постоянного проживания вернулись более 33 тыс. беженцев.

Ранее стало известно, что в Баку 10 декабря пройдёт военный парад в честь завершения вооружённого противостояния в Нагорном Карабахе.

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