Более 1,3 тысячи беженцев вернулись в Степанакерт 5 декабря
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«Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлены 1318 человек», — цитирует РИА Новости сообщение военного ведомства.
Отмечается, что автобусы с беженцами были сопровождены российскими миротворцами.
В общей сложности в Нагорный Карабах в места постоянного проживания вернулись более 33 тыс. беженцев.
Ранее стало известно, что в Баку 10 декабря пройдёт военный парад в честь завершения вооружённого противостояния в Нагорном Карабахе.