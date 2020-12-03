Глава МИД Армении посетит Россию с рабочим визитом 7 декабря

Глава МИД Армении Ара Айвазян в ходе рабочего визита в Москву 7 декабря обсудит с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым международную повестку и ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«В соответствии с ранее достигнутой договорённостью глава внешнеполитического ведомства Армении 7 декабря будет находиться в Москве с рабочим визитом», — сказала она на брифинге.

Предполагается, что в ходе переговоров Лавров и Айвазян затронут вопрос реализации трёхстороннего заявления по Карабаху в части гуманитарного содействия, восстановления инфраструктуры и разблокирования транспортных коридоров в регионе.

Кроме того, стороны согласуют позиции в рамках ЕАЭС (Евразийского экономического союза), ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности), СНГ, а также в ООН, ОБСЕ и Совете Европы.

28 ноября президент Армении Армен Саркисян посетил Москву «с частным визитом».

21 ноября российская межведомственная делегация посетила Ереван, а затем Баку. В ходе визитов в столицы Армении и Азербайджана были проведены встречи с высшими должностными лицами этих стран.

В состав делегации вошли Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, министр здравоохранения Михаил Мурашко, вице-премьер Алексей Оверчук, глава Роспотребнадзора Анна Попова.