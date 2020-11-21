В Баку началась встреча Алиева с российской делегацией
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Об этом в своём Facebook сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«В Баку началась встреча российской межведомственной делегации с президентом Азербайджана», — заявила Захарова.
В состав делегации входят министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, вице-премьер Алексей Оверчук, глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу провёл в Баку встречу с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и главой Минобороны Азербайджана Закиром Гасановым.