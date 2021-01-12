«Конкретные шаги по строительству экономических связей»: Путин, Алиев и Пашинян подписали заявление о развитии Карабаха

Российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о развитии Карабаха. Главы государств провели в Москве трёхстороннюю встречу, на которой обсудили выполнение мирного соглашения, а также дальнейшие планы по урегулированию ситуации в регионе. Для строительства экономических связей и развития инфраструктурных проектов в Карабахе будет сформирована рабочая группа, которую возглавят вице-премьеры правительств трёх стран. Первое заседание нового органа должно состояться до 30 января.

В понедельник, 11 января, в Москве состоялась трёхсторонняя встреча лидеров России, Азербайджана и Армении, по итогам которой Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали заявление о развитии Карабаха. Позднее президент России отдельно провёл переговоры со своим азербайджанским коллегой и с армянским премьером.

В ходе встречи главы государств обсудили ход реализации мирного соглашения по Нагорному Карабаху и дальнейшие шаги по урегулированию проблем в регионе. Переговоры продолжались почти четыре часа, и по их итогам было подписано совместное заявление, в котором обозначен порядок работы сторон по экономическому развитию региона.

«Имею в виду конкретные шаги по строительству экономических связей, развитию инфраструктурных проектов. С этой целью будет создана рабочая группа, которую возглавят вице-премьеры трёх правительств: Азербайджана, Армении и России», — сказал Путин на совместной пресс-конференции.

«Они создадут в ближайшее время рабочие экспертные подгруппы, представят конкретные планы по развитию транспортной инфраструктуры и экономики региона», — добавил он.

В тексте опубликованного позднее заявления лидеров трёх стран говорится, что рабочая группа по развитию Карабаха проведёт первое заседание до 30 января.

По результатам заседания группы будет сформирован перечень основных направлений работы. Среди приоритетов — установление железнодорожного и автомобильного сообщения.

Также группа определит «иные направления по согласованию между Азербайджанской Республикой, Республикой Армения и Российской Федерацией».

Наряду с этим сопредседатели рабочей группы утвердят состав экспертных подгрупп для работы по этим направлениям «из числа должностных лиц компетентных органов власти и организаций».

До 1 марта для утверждения на высшем уровне должны быть представлены перечень и график реализации мероприятий, предполагающих восстановление и сооружение новых объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для обеспечения международных перевозок через Азербайджан и Армению.

Напомним, 10 ноября 2020 года вступило в силу подписанное Пашиняном, Алиевым и Путиным соглашение о прекращении огня в зоне нагорнокарабахского конфликта, которое, в частности, подразумевает прекращение боевых действий в регионе, обмен пленными и присутствие российских миротворцев на линии соприкосновения.

По итогам январской встречи лидеры Азербайджана и Армении дали свою оценку переговорам. Алиев отметил, что «встреча была очень важна для того, чтобы обеспечить дальнейшее устойчивое и безопасное развитие» региона.

По его словам, факт новой встречи трёх лидеров говорит об их нацеленности на результат. Президент Азербайджана отметил, что участники переговоров «настроены на то, чтобы подвести черту под теми действиями, которые происходили в сентябре — ноябре».

«То заявление, которое сегодня подписано, говорит о наших намерениях, потому что одним из пунктов заявления по итогам прекращения военных действий было разблокирование транспортных коммуникаций», — заявил Алиев.

Он добавил, что эта сфера «может придать большой динамизм развитию региона, а также укрепить безопасность», поскольку открытие транспортных коммуникаций «отвечает интересам народов Азербайджана, Армении, России».

Также по теме Прекращение огня и российские миротворцы: что известно о ситуации вокруг Нагорного Карабаха С 10 ноября в Нагорном Карабахе действует режим прекращения огня. Соответствующее заявление ранее подписали президент Азербайджана...

Алиев также выразил уверенность, что соседние страны также «активно включатся в создание транспортных коридоров и создание разветвлённой сети транспортных артерий» в регионе.

В свою очередь, Пашинян отметил, что сторонам «удалось в целом обеспечить режим прекращения огня». Вместе с тем, по словам армянского премьера, «ещё остаётся очень много вопросов, которые должны решаться».

Он подчеркнул, что один из этих вопросов — статус Нагорного Карабаха. Премьер заявил, что Армения «готова продолжать переговоры в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, в частности по этому вопросу». Также он упомянул ситуацию с военнопленными, назвав её «чувствительной и болезненной».

«Мы договорились, что будем продолжать работу по этому направлению. Мы считаем, в частности, что конкретно восьмой пункт нашего совместного заявления (подписанного в ночь на 10 ноября. — RT), к сожалению, не полностью исполняется. Я надеюсь, что нам удастся прийти в кратчайшие сроки к конкретному решению», — заявил Пашинян.

Он добавил, что реализация договорённостей нового трёхстороннего заявления «может просто изменить экономический образ и облик... региона, а экономические новшества могут привести к ещё более надёжным гарантиям безопасности». Премьер отметил, что Армения готова конструктивно работать по этому направлению.