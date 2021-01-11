Путин оценил ход реализации соглашения по Карабаху

Президент России Владимир Путин прокомментировал ход реализации соглашения по Нагорному Карабаху.

«Сегодня можно с удовлетворением констатировать, что трёхсторонние договорённости последовательно реализуются. По нашему убеждению, это создаёт необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе в интересах как армянского, так и азербайджанского народов», — сказал Путин в ходе встречи в Кремле с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Ранее пресс-служба администрации президента России сообщила, что переговоры было решено провести по инициативе Путина.