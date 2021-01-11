Алиев и Пашинян оценили итоги трёхсторонней встречи в Москве

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян оценили итоги трёхсторонних переговоров, которые прошли в Москве при участии российского лидера Владимира Путина.

Алиев отметил, что «встреча была очень важна для того, чтобы обеспечить дальнейшее устойчивое и безопасное развитие» региона.

«Прошло два месяца после прекращения огня, и то, что сегодня в Москве собрались лидеры трёх стран, подписавших заявление от 9—10 ноября, говорит о том, что мы настроены на результат, настроены на то, чтобы подвести черту под теми действиями, которые происходили в сентябре — ноябре. То заявление, которое сегодня подписано, говорит о наших намерениях, потому что одним из пунктов заявления по итогам прекращения военных действий было разблокирование транспортных коммуникаций», — заявил Алиев.

Он отметил, что «это та сфера, которая может придать большой динамизм развитию региона, а также укрепить безопасность. Потому что открытие транспортных коммуникаций отвечает интересам народов Азербайджана, Армении, России, наших соседей».

Он выразил уверенность в том, что «соседние страны также активно включатся в создание транспортных коридоров и создание разветвлённой сети транспортных артерий в нашем регионе».

В свою очередь, Пашинян отметил, что сторонам «удалось в целом обеспечить режим прекращения огня, но ещё остаётся очень много вопросов, которые должны решаться».

По его словам, «один из этих вопросов — статус Нагорного Карабаха».

Премьер заявил, что Армения «готова продолжать переговоры в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, в частности по этому вопросу».

«К сожалению, нам сегодня не удалось решить вопрос военнопленных, это самый чувствительный и болезненный вопрос... Мы договорились, что будем продолжать работу по этому направлению. Мы считаем, в частности, что конкретно восьмой пункт нашего совместного заявления (подписанного в ночь на 10 ноября), к сожалению, не полностью исполняется. Я надеюсь, что нам удастся прийти в кратчайшие сроки к конкретному решению», — заявил Пашинян.

Он допустил, что «реализация договорённостей этого заявления может просто изменить экономический образ и облик нашего региона, а экономические новшества могут привести к ещё более надёжным гарантиям безопасности».

Премьер добавил, что Армения готова работать «конструктивно по этому направлению».

Ранее сообщалось, что переговоры президента России Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна завершились в Москве.

По итогам встречи подписано совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха.