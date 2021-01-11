Путин, Алиев и Пашинян подписали заявление о развитии Карабаха

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По итогам встречи в Москве президента России Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна подписано совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха.
Путин, Алиев и Пашинян подписали заявление о развитии Карабаха
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

«Подписали совместное заявление по поводу развития ситуации в регионе. Имею в виду конкретные шаги по строительству экономических связей, развитию инфраструктурных проектов. С этой целью будет создана рабочая группа, которую возглавят вице-премьеры трёх правительств: Азербайджана, Армении и России. Они создадут в ближайшее время рабочие экспертные подгруппы, представят конкретные планы по развитию транспортной инфраструктуры и экономики региона», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что переговоры Путина, Алиева и Пашиняна продлились почти четыре часа.

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