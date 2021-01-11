«Не отмечается никаких серьёзных инцидентов»: Путин о соблюдении трёхстороннего соглашения по Нагорному Карабаху

В Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Лидеры обсудили ход реализации соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе и дальнейшие шаги по устранению проблем в регионе. RT вёл трансляцию пресс-конференции по итогам встречи.