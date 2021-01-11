«Не отмечается никаких серьёзных инцидентов»: Путин о соблюдении трёхстороннего соглашения по Нагорному Карабаху

Короткая ссылка
RT
В Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Лидеры обсудили ход реализации соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе и дальнейшие шаги по устранению проблем в регионе. RT вёл трансляцию пресс-конференции по итогам встречи.

Самые свежие новости России и мира на нашей странице в Facebook
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить