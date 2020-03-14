Россия и Турция открыли совместный координационный центр в Сирии
- РИА Новости
«Начал работу совместный координационный центр по взаимодействию с турецкой стороной для обеспечения режима прекращения огня и проведения совместного патрулирования», — приводит ТАСС слова руководителя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Олега Журавлёва.
По его словам, российская сторона провела инженерную разведку маршрута патрулирования в районе Саракиба.
Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что российские и турецкие военные проведут совместное патрулирование в сирийском Идлибе 15 марта.