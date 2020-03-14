Россия и Турция открыли совместный координационный центр в Сирии

В Минобороны России сообщили о начале работы совместного с Турцией координационного центра для контроля за соблюдением режима прекращения огня и проведения совместного патрулирования в Сирии.

РИА Новости

«Начал работу совместный координационный центр по взаимодействию с турецкой стороной для обеспечения режима прекращения огня и проведения совместного патрулирования», — приводит ТАСС слова руководителя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Олега Журавлёва. По его словам, российская сторона провела инженерную разведку маршрута патрулирования в районе Саракиба. Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что российские и турецкие военные проведут совместное патрулирование в сирийском Идлибе 15 марта.