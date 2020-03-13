В Турции назвали дату совместного патрулирования с Россией в Идлибе
- Reuters
«Документ был подписан обеими сторонами и вступил в действие. И его первое применение мы увидим 15 марта, когда будет начато совместное патрулирование на трассе М4», — приводит газета Sabah его слова.
Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону реализацию договорённостей по идлибской зоне деэскалации.
11 марта Акар заявил, что переговоры Анкары с Москвой по сирийскому Идлибу проходят позитивно и в конструктивном ключе.