В Турции назвали дату совместного патрулирования с Россией в Идлибе

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Российские и турецкие военные проведут совместное патрулирование в сирийском Идлибе 15 марта. Об этом сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.
В Турции назвали дату совместного патрулирования с Россией в Идлибе
  • Reuters

«Документ был подписан обеими сторонами и вступил в действие. И его первое применение мы увидим 15 марта, когда будет начато совместное патрулирование на трассе М4», — приводит газета Sabah его слова.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону реализацию договорённостей по идлибской зоне деэскалации.

11 марта Акар заявил, что переговоры Анкары с Москвой по сирийскому Идлибу проходят позитивно и в конструктивном ключе.

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