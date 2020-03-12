Путин обсудил с Эрдоганом реализацию договорённостей по Идлибу

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону реализацию договорённостей по идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«С удовлетворением отмечено существенное снижение напряжённости в идлибской зоне деэскалации», — говорится в сообщении.

Как отмечается, главы государств подтвердили важность продолжения плотной совместной работы, прежде всего по линии Министерств обороны.

5 марта в Москве прошли переговоры Путина и Эрдогана по поводу обострения ситуации в Идлибе. По итогам встречи был принят совместный документ.

В частности, стороны договорились о совместном патрулировании трассы М4, которая находится под контролем боевиков.

Президент Сирии Башар Асад высоко оценил итоги российско-турецких переговоров.