Путин обсудил с Эрдоганом реализацию договорённостей по Идлибу
- Reuters
«С удовлетворением отмечено существенное снижение напряжённости в идлибской зоне деэскалации», — говорится в сообщении.
Как отмечается, главы государств подтвердили важность продолжения плотной совместной работы, прежде всего по линии Министерств обороны.
5 марта в Москве прошли переговоры Путина и Эрдогана по поводу обострения ситуации в Идлибе. По итогам встречи был принят совместный документ.
В частности, стороны договорились о совместном патрулировании трассы М4, которая находится под контролем боевиков.
Президент Сирии Башар Асад высоко оценил итоги российско-турецких переговоров.