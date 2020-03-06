Путин проинформировал Асада о договорённостях с Эрдоганом по Идлибу

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Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с сирийским коллегой Башаром Асадом, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин проинформировал Асада о договорённостях с Эрдоганом по Идлибу
  • Reuters

«Владимир Путин проинформировал Башара Асада о договорённостях, достигнутых в ходе состоявшейся 5 марта российско-турецкой встречи на высшем уровне», — говорится в сообщении.

Как отмечается, российский лидер подчеркнул, что их реализация позволит стабилизировать обстановку в идлибской зоне деэскалации.

Асад, в свою очередь, высоко оценил итоги переговоров Москвы и Анкары и выразил признательность Путину за поддержку в борьбе с террористами.

Переговоры Путина и Эрдогана по поводу обострения ситуации в Идлибе прошли в четверг, 5 марта, в Москве. По итогам встречи был принят совместный документ.

Стороны договорились о совместном патрулировании трассы М4, которая находится под контролем боевиков.

Эрдоган заявил, что соглашение готовит почву для стабилизации и нормализации в регионе.

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