Путин проинформировал Асада о договорённостях с Эрдоганом по Идлибу
- Reuters
«Владимир Путин проинформировал Башара Асада о договорённостях, достигнутых в ходе состоявшейся 5 марта российско-турецкой встречи на высшем уровне», — говорится в сообщении.
Как отмечается, российский лидер подчеркнул, что их реализация позволит стабилизировать обстановку в идлибской зоне деэскалации.
Асад, в свою очередь, высоко оценил итоги переговоров Москвы и Анкары и выразил признательность Путину за поддержку в борьбе с террористами.
Переговоры Путина и Эрдогана по поводу обострения ситуации в Идлибе прошли в четверг, 5 марта, в Москве. По итогам встречи был принят совместный документ.
Стороны договорились о совместном патрулировании трассы М4, которая находится под контролем боевиков.
Эрдоган заявил, что соглашение готовит почву для стабилизации и нормализации в регионе.