Эрдоган прокомментировал соглашение с Россией по Идлибу

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соглашение с Россией по сирийскому Идлибу имеет важное значение по нескольким направлениям.
Эрдоган прокомментировал соглашение с Россией по Идлибу
  • Reuters

«Оно защищает границы нашей страны от атак сирийского режима и терактов... Готовит почву для стабилизации и нормализации в идлибском регионе... Обеспечивает защиту наших военных в регионе, а также мирное население», — сказал он в интервью газете Hurriyet.

5 марта президент России Владимир Путин по итогам переговоров с Эрдоганом в Москве сообщил о согласовании документа по урегулированию в Идлибе.

В Госдепе поприветствовали заключение соглашения, а Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что оно поможет обеспечить защиту гражданских лиц в Сирии.

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