Эрдоган прокомментировал соглашение с Россией по Идлибу
- Reuters
«Оно защищает границы нашей страны от атак сирийского режима и терактов... Готовит почву для стабилизации и нормализации в идлибском регионе... Обеспечивает защиту наших военных в регионе, а также мирное население», — сказал он в интервью газете Hurriyet.
5 марта президент России Владимир Путин по итогам переговоров с Эрдоганом в Москве сообщил о согласовании документа по урегулированию в Идлибе.
В Госдепе поприветствовали заключение соглашения, а Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что оно поможет обеспечить защиту гражданских лиц в Сирии.