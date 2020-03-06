Эрдоган прокомментировал соглашение с Россией по Идлибу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соглашение с Россией по сирийскому Идлибу имеет важное значение по нескольким направлениям.

«Оно защищает границы нашей страны от атак сирийского режима и терактов... Готовит почву для стабилизации и нормализации в идлибском регионе... Обеспечивает защиту наших военных в регионе, а также мирное население», — сказал он в интервью газете Hurriyet.

5 марта президент России Владимир Путин по итогам переговоров с Эрдоганом в Москве сообщил о согласовании документа по урегулированию в Идлибе.

В Госдепе поприветствовали заключение соглашения, а Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что оно поможет обеспечить защиту гражданских лиц в Сирии.