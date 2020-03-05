Россия и Турция согласовали документ по урегулированию в Идлибе
- Reuters
«Мы не всегда согласны с турецкими партнёрами в своих оценках происходящего в Сирии, но каждый раз в критические моменты, опираясь на достигнутый высокий уровень двусторонних отношений, нам до сих пор удавалось находить точки соприкосновения по возникшим спорным моментам, выходить на приемлемые решения. Так произошло и в этот раз», — сказал Путин.
Стороны подтвердили заинтересованность в продолжении совместной работы в рамках астанинского формата.
«По итогам наших переговоров мы согласовали совместный документ, положения которого огласят министры иностранных дел. В нём изложены те решения, которые мы вместе с президентом Турецкой Республики господином Эрдоганом выработали в ходе сегодняшних более чем шестичасовых консультаций. Выражаю надежду на то, что эти договорённости послужат хорошей основой для прекращения боевых действий в идлибской зоне деэскалации, прекратят страдания мирного населения, разрастание гуманитарного кризиса», — заявил российский президент.
5 марта в Кремле завершились переговоры Путина и Эрдогана. Личная встреча продлилась три часа, после чего к президентам присоединились делегации. Стороны продолжали консультации в течение шести часов.
Основной темой встречи стала ситуация в Сирии, в том числе в Идлибе.