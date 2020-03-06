Госдеп приветствовал договорённости России и Турции по Идлибу

Госдепартамент США заявил, что приветствует достигнутые между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом договорённости по прекращению огня в сирийской провинции Идлиб.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства США.

«Мы приветствуем сегодняшние сообщения о договорённостях между Турцией и Россией по прекращению огня в Идлибе», — заявили в Госдепе.

В Вашингтоне надеются, что российско-турецкие договорённости помогут деэскалации ситуации в Идлибе.

Ранее Генсек ООН Антону Гутерреш выразил надежду, что российско-турецкие договорённости на высшем уровне по Идлибу приведут долгосрочному прекращению огня.