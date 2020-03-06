Госдеп приветствовал договорённости России и Турции по Идлибу
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства США.
«Мы приветствуем сегодняшние сообщения о договорённостях между Турцией и Россией по прекращению огня в Идлибе», — заявили в Госдепе.
В Вашингтоне надеются, что российско-турецкие договорённости помогут деэскалации ситуации в Идлибе.
Ранее Генсек ООН Антону Гутерреш выразил надежду, что российско-турецкие договорённости на высшем уровне по Идлибу приведут долгосрочному прекращению огня.