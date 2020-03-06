В ООН оценили договорённость Путина и Эрдогана по Идлибу

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что договорённость России и Турции на высшем уровне о прекращении огня в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии приведёт долгосрочному прекращению огня.

Об этом сообщил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик. Его заявление опубликовано на сайте ООН.

«Генсек надеется, что это соглашение приведёт к немедленному и долгосрочному прекращению военных действий, что обеспечит защиту гражданских лиц на северо-западе Сирии», — заявил Дюжаррик.

Ранее президент России Владимир Путин по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Москве сообщил о согласовании документа по урегулированию в Идлибе.