В ООН оценили договорённость Путина и Эрдогана по Идлибу

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что договорённость России и Турции на высшем уровне о прекращении огня в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии приведёт долгосрочному прекращению огня.

Об этом сообщил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик. Его заявление опубликовано на сайте ООН.

«Генсек надеется, что это соглашение приведёт к немедленному и долгосрочному прекращению военных действий, что обеспечит защиту гражданских лиц на северо-западе Сирии», — заявил Дюжаррик.

Ранее президент России Владимир Путин по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Москве сообщил о согласовании документа по урегулированию в Идлибе.

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