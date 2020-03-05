В Госдуме оценили итоги переговоров Путина и Эрдогана

Член рабочей группы Госдумы по связям с парламентом Сирии, депутат Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT итоги переговоров президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Российский президент продолжает придерживаться выбранной стратегии: террористов необходимо уничтожить, мир в Сирии должен быть достигнут, а мирные граждане — перестать гибнуть. Это прописные истины, возможно, банальные вещи, но именно это сегодня нужно сирийцам», — пояснил парламентарий.

По его словам, российский лидер в очередной раз «показал свою приверженность миру», в то время как коллективный Запад, как подчеркнул депутат, «отмежевался от ситуации в Сирии и ждал развития событий».

«Итоги сегодняшних переговоров — повод для сохранения мира в Сирии», — заключил Белик.

5 марта в Кремле завершились переговоры Путина и Эрдогана. Личная встреча продлилась три часа, после чего к президентам присоединились делегации. Стороны продолжали консультации в течение шести часов.

Основной темой встречи стала ситуация в Сирии, в том числе в Идлибе.

После мероприятия президент Турции на пресс-конференции объявил о прекращении огня в сирийском Идлибе.