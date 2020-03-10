Министры обороны России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе

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Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили реализацию договорённостей в сирийском Идлибе.
Министры обороны России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе
  • РИА Новости

«Обсуждены вопросы, связанные с реализацией дополнительного протокола к Меморандуму о стабилизации обстановки в зоне деэскалации «Идлиб», — цитирует сообщение оборонного ведомства РИА Новости.

Как отмечается, беседа прошла по инициативе турецкой стороны.

Ранее в Центре примирения враждующих сторон в Сирии заявили, что число обстрелов в Идлибе сократилось после договорённостей между Россией и Турцией.

5 марта в Москве прошли переговоры турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина по поводу обострения ситуации в Идлибе. По итогам встречи был принят совместный документ.

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