В ЦПВС заявили о снижении числа обстрелов в сирийском Идлибе

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Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлёв заявил о сокращении числа обстрелов в сирийском Идлибе после заключения Россией и Турцией соответствующих договорённостей.
В ЦПВС заявили о снижении числа обстрелов в сирийском Идлибе
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

«В соответствии с российско-турецкими договорённостями с 00:01 6 марта 2020 года на территории Идлибской зоны деэскалации введён режим прекращения огня. Благодаря этим договорённостям количество обстрелов регулярно снижается. За прошедшие сутки обстрелов со стороны действующих незаконных вооружённых формирований, подконтрольных Анкаре, не зарегистрировано», — сказал Журавлёв.

Вместе с этим он отметил, что было зафиксировано два обстрела в населённых пунктах Айн-Эн-Нуар и Танжара провинции Латакия со стороны позиций бандформирований, неподконтрольных Турции.

5 марта в Москве прошли переговоры Эрдогана и президента России Владимира Путина по поводу обострения ситуации в Идлибе. По итогам встречи был принят совместный документ.

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