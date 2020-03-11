В Минобороны Турции оценили переговоры с Россией по Идлибу

Переговоры Анкары с Москвой по сирийскому Идлибу проходят позитивно и в конструктивном ключе, совместное патрулирование планируется на 15 марта, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Об этом информирует Anadolu на своей странице в Twitter.

Turkey's defense chief calls talks with Russian committee 'positive, constructive'; joint patrol planned for March 15 in Idlib, NW Syria pic.twitter.com/RtBmO9ttaT — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) March 11, 2020

«Глава оборонного ведомства Турции называет переговоры с российским комитетом «позитивными, конструктивными», — говорится в сообщении.

Ранее министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили реализацию договорённостей в сирийском Идлибе.

5 марта в Москве прошли переговоры турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина по поводу обострения ситуации в Идлибе. По итогам встречи был принят совместный документ.

Позднее в Центре примирения враждующих сторон в Сирии заявили о снижении числа обстрелов в сирийском Идлибе после договорённостей между Россией и Турцией.