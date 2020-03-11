В Минобороны Турции оценили переговоры с Россией по Идлибу

Короткая ссылка
Переговоры Анкары с Москвой по сирийскому Идлибу проходят позитивно и в конструктивном ключе, совместное патрулирование планируется на 15 марта, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
В Минобороны Турции оценили переговоры с Россией по Идлибу
  • Reuters

Об этом информирует Anadolu на своей странице в Twitter.

«Глава оборонного ведомства Турции называет переговоры с российским комитетом «позитивными, конструктивными», — говорится в сообщении.

Ранее министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили реализацию договорённостей в сирийском Идлибе.

5 марта в Москве прошли переговоры турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина по поводу обострения ситуации в Идлибе. По итогам встречи был принят совместный документ.

Позднее в Центре примирения враждующих сторон в Сирии заявили о снижении числа обстрелов в сирийском Идлибе после договорённостей между Россией и Турцией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить