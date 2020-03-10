В Минобороны России оценили заявление Эрдогана о «Панцирях» в Идлибе

Заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана об уничтожении Турцией восьми зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» в сирийском Идлибе не соответствуют действительности. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России.

«Представленные главе Турецкой Республики оценки боевой эффективности применения ударных БПЛА в провинции Идлиб, якобы сумевших уничтожить восемь сирийских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», не соответствуют действительности и являются более чем преувеличением», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

В Минобороны указали, что основные силы ПВО сирийских военных, включая «Панцири», «были и остаются сосредоточены» на прикрытии столицы Сирии.

«Подразделения сирийских вооружённых сил в районе зоны деэскалации «Идлиб» прикрывали всего четыре ЗРПК «Панцирь». В результате массированных атак турецких ударных БПЛА получили повреждения два сирийских ЗРПК «Панцирь», — указали в ведомстве.

Как отмечается, в настоящее время «завершается их восстановление».

Ранее Эрдоган сообщил, что в Идлибе находятся «Панцири» и Турция уничтожила там восемь таких ЗРПК.

По его словам, они были уничтожены с помощью беспилотников.