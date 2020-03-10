Эрдоган рассказал об уничтожении восьми «Панцирей» в Идлибе

Турция уничтожила в сирийском Идлибе восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь». Об этом журналистам сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Он рассказал, что в настоящее время в Идлибе есть «Панцири», передаёт CNN Türk.

«В Идлибе мы уничтожили восемь «Панцирей» ​​с помощью беспилотников. Это, конечно, очень тяжёлые и важные системы противовоздушной обороны», — сказал глава государства.

28 февраля в Анкаре заявляли, что в результате работы боевых самолётов, беспилотников и артиллерии «подверглись интенсивным ударам более 200 целей и объектов» сирийских сил.

Также сообщалось, что турецкий ударный беспилотник «Анка» был сбит сирийскими силами противовоздушной обороны 25 февраля в идлибской зоне деэскалации.