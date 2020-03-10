Эрдоган рассказал об уничтожении восьми «Панцирей» в Идлибе
- Reuters
Он рассказал, что в настоящее время в Идлибе есть «Панцири», передаёт CNN Türk.
«В Идлибе мы уничтожили восемь «Панцирей» с помощью беспилотников. Это, конечно, очень тяжёлые и важные системы противовоздушной обороны», — сказал глава государства.
28 февраля в Анкаре заявляли, что в результате работы боевых самолётов, беспилотников и артиллерии «подверглись интенсивным ударам более 200 целей и объектов» сирийских сил.
Также сообщалось, что турецкий ударный беспилотник «Анка» был сбит сирийскими силами противовоздушной обороны 25 февраля в идлибской зоне деэскалации.