Эрдоган рассказал об уничтожении восьми «Панцирей» в Идлибе

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Турция уничтожила в сирийском Идлибе восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь». Об этом журналистам сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган рассказал об уничтожении восьми «Панцирей» в Идлибе
  • Reuters

Он рассказал, что в настоящее время в Идлибе есть «Панцири», передаёт CNN Türk.

«В Идлибе мы уничтожили восемь «Панцирей» ​​с помощью беспилотников. Это, конечно, очень тяжёлые и важные системы противовоздушной обороны», — сказал глава государства.  

28 февраля в Анкаре заявляли, что в результате работы боевых самолётов, беспилотников и артиллерии «подверглись интенсивным ударам более 200 целей и объектов» сирийских сил.

Также сообщалось, что турецкий ударный беспилотник «Анка» был сбит сирийскими силами противовоздушной обороны 25 февраля в идлибской зоне деэскалации.

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