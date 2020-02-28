В Турции заявили о поражении 200 целей сирийской армии в Идлибе

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ВВС и артиллерия Турции поразили в сирийском Идлибе более 200 целей, принадлежащих армии Сирии, заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.
В Турции заявили о поражении 200 целей сирийской армии в Идлибе
  • Reuters

Об этом информирует NTV.

«В результате работы боевых самолётов, беспилотников и артиллерии подверглись интенсивным ударам более 200 целей и объектов (сирийского. — RT) режима. Уничтожены пять вертолётов, 23 танка, десять бронемашин», — сказал Акар.

Ранее в Анкаре призвали объявить бесполётную зону над Идлибом.

В пятницу, 28 февраля, в Турции сообщили, что в Идлибе под обстрел попали турецкие военные.

Отмечалось, что жертвами авиаудара стали 33 человека.

По информации Минобороны России, формирования террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* 27 февраля предприняли попытку провести наступательную операцию на позиции войск Сирии

Как заявили в ведомстве, в районе населённого пункта Бехун под обстрел сирийских войск попали турецкие военные, находившиеся «в боевых порядках террористических формирований».

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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