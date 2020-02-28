Турция созвала заседание НАТО по ситуации в сирийском Идлибе

НАТО по запросу Турции проведёт консультации по ситуации в сирийском Идлибе после того, как турецкие военнослужащие попали под обстрел.

«Североатлантический совет на уровне послов 29 стран альянса встретится в пятницу (28 февраля. — RT) по запросу Турции для проведения консультаций по ситуации в Сирии в соответствии со ст. 4 Вашингтонского договора», — говорится в сообщении на сайте альянса.

Уточняется, что, согласно ст. 4 договора, любой член НАТО может запросить консультации, если их «территориальная целостность, политическая независимость или безопасность находятся под угрозой».

28 февраля в Турции сообщили, что в Идлибе под обстрел попали турецкие военные. По последним данным, жертвами авиаудара стали 33 человека.

В связи с инцидентом турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провёл телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как сообщили в Минобороны России, формирования террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* 27 февраля предприняли попытку провести наступательную операцию на позиции войск Сирии.

По заявлению ведомства, в районе населённого пункта Бехун под обстрел сирийских войск попали турецкие военные, которые находились «в боевых порядках террористических формирований».

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.