Минобороны России рассказало об операции террористов в Идлибе

Находящиеся в идлибской зоне деэскалации формирования террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* 27 февраля попытались провести наступательную операцию по широкому фронту на позиции правительственных войск Сирии. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России.

Как указали в ведомстве, для исключения любых угроз безопасности в результате ответного огня сирийских войск развёрнутым в зоне деэскалации «Идлиб» турецким наблюдательным постам и подразделениям Центр по примирению враждующих сторон находится в постоянном контакте с турецким идлибским координационным центром.

«В течение прошедших суток… запрашивались и подтверждались у турецких коллег координаты местонахождения всех подразделений Вооружённых сил Турции, находящихся рядом с районами боевых действий террористов», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

При этом подчёркивается, что 27 февраля в районе населённого пункта Бехун под обстрел сирийских войск попали турецкие военнослужащие, которые находились «в боевых порядках террористических формирований».

«При этом, согласно переданным турецкой стороной российскому центру примирения координатам, никаких подразделений турецких вооружённых сил в районе населенного пункта Бехун не было и не должно было находиться», — отметили в министерстве.

Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных Россия, как сообщили в ведомстве, приняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками.

«Обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции», — добавляется в заявлении.

При этом указывается, что авиация ВКС России в районе Бехуна не применялась.

Ранее власти Турции сообщили, что в Идлибе под обстрел попали военнослужащие Турции. По последним данным, погибли 33 человека.

После этого турецкие силы нанесли наземные и воздушные удары по позициям сирийской армии.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.