Турецкие военные нанесли наземные и авиаудары по позициям армии Сирии

Турецкие военные нанесли наземные и воздушные удары по позициям сирийской армии после того, как под обстрел попали военнослужащие ВС Турции в Идлибе.

Об этом сообщили в администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«При поддержке наших военных в воздухе и на суше были нанесены удары по позициям режима, и мы продолжим наносить удары и дальше», — приводит заявление ТАСС.

Как сообщалось ранее, в результате атаки в Идлибе погибли 22 военных вооружённых сил Турции.

Также стало известно, что турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провёл телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.