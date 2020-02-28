Турецкие военные нанесли наземные и авиаудары по позициям армии Сирии
Об этом сообщили в администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
«При поддержке наших военных в воздухе и на суше были нанесены удары по позициям режима, и мы продолжим наносить удары и дальше», — приводит заявление ТАСС.
Как сообщалось ранее, в результате атаки в Идлибе погибли 22 военных вооружённых сил Турции.
Также стало известно, что турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провёл телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.