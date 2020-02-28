Число погибших турецких военных в Идлибе достигло 33

Число военных ВС Турции, погибших в результате авиаудара в сирийском Идлибе, возросло до 33. Об этом сообщает Anadolu.

#BREAKING Number of martyred Turkish soldiers rises to 33 from Assad regime airstrike in Idlib, Syria — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) February 28, 2020

28 февраля турецкие власти сообщили, что в сирийском Идлибе под обстрел попали военнослужащие Турции.

После этого турецкие силы нанесли наземные и воздушные удары по позициям сирийской армии.

Также сообщалось, что турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провёл телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как заявили в турецкой Партии справедливости и развития Анкара начнёт консультации с НАТО в связи с ситуацией.