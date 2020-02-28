Турция начнёт консультации с НАТО в связи с обстрелом в Идлибе
«Совершённое нападение на Турцию является атакой на НАТО. Мы ожидаем, что будут предприняты определённые шаги для (создания. — RT) бесполётной зоны (в Идлибе. — RT)», — приводит его слова ТАСС.
Как стало известно ранее, в сирийском Идлибе под обстрел попали военнослужащие Турции. По последним данным, в результате удара погибли 29 турецких военных.
После этого турецкие силы нанесли наземные и воздушные удары по позициям сирийской армии.
Также сообщалось, что турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провёл телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.