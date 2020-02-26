Эрдоган заявил о намерении прорвать «блокаду наблюдателей» в Идлибе

Турция так или иначе намерена прорвать «блокаду наблюдателей» в сирийском Идлибе, подготовка к операции завершится до конца февраля. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Как передаёт Anadolu, Эрдоган указал на чувствительность Турции в гуманитарном вопросе, отметив, что в Турции уже находятся 3,7 млн беженцев.

«Наша страна не сможет принять ещё миллион беженцев, которые уже скопились на границе в Идлибе», — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что время, «отведённое Турцией силам, блокирующим наблюдательные пункты в зоне деэскалации, истекает».

«Турция планирует так или иначе прорвать блокаду наблюдателей в Идлибе. Подготовка к операции будет завершена до конца февраля», — добавил он.

❝Турция планирует так или иначе прорвать блокаду наблюдательных пунктов в Идлибе. Подготовка к операции будет завершена до конца февраля❞.#Сирия#Идлиб#Эрдоган#Турцияpic.twitter.com/G76xxE9kQ9 — ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) February 26, 2020

По словам турецкого лидера, основной проблемой, с которой столкнулась Турция в Идлибе, является использование воздушного пространства Сирии.

«В данный момент самая большая проблема для действий ВС Турции в Сирии — невозможность использования воздушного пространства. Надеемся, что в скором будущем решим и этот вопрос», — рассказал он.

Он также отметил, что дата и место встречи по Идлибу согласованы, переговоры пройдут 5 марта в Стамбуле, однако в настоящий момент обсуждается формат такой встречи.

Ранее в Турции заявили, что не намерены отказываться от наблюдательных постов в зоне деэскалации в Идлибе.

В начале февраля Эрдоган призывал правительство Сирии вывести своих военных за пределы турецких наблюдательных постов.